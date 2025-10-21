Focolaio Xylella sul Gargano Fratelli d' Italia non perdona la Regione | Colpa vostra

Un successo di pubblico e di contenuti per il convegno dedicato al tema della Xylella fastidiosa, organizzato domenica 19 ottobre dal Circolo Fratelli d’Italia di Carpino. Un incontro partecipato da cittadini, agricoltori e operatori del settore provenienti da tutto il Gargano, a testimonianza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

