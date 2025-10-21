Dopo gli esposti presentati dagli attivisti italiani, la procura di Roma ha formalmente aperto un fascicolo, che è stato affidato ai pm Lucia Lotti e Stefano Opilio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Flotilla, aperta un’inchiesta. Gli attivisti: “Si valuti anche l’omissione di tutela dall’Italia”