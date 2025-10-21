Allarme all’aeroporto internazionale di Palm Beach in Florida, dove è stata scoperta una piattaforma sospetta, riconducibile a quella usata dai cecchini, nell’area dello scalo usato dall’Air Force One quando Donald Trump fa ritorno nella residenza di Mar a Lago. La notizia del ritrovamento, che ha portato al potenziamento dell’ apparato di sicurezza del presidente Usa, è arrivata direttamente dal direttore dell’Fbi, Kash Patel, che lo ha rivelato sui social. Il portavoce del corpo preposto alla protezione del presidente, Anthony Gugliemi, ha avviato un’indagine da parte del bureau per una possibile minaccia alla sicurezza di Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Florida, scoperta una piattaforma per cecchino con visuale sull’Air Force One di Trump