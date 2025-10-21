Florenzi | Giocare per la Roma non è facile A Milano non ci sono quelle pressioni

L'ex terzino rossonero Alessandro Florenzi ha parlato della differenza di giocare alla Roma e al Milan e cosa cambia a livello di pressione. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

