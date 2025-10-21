Flavia Saraiva maga alla trave poi stecca il corpo libero La brasiliana anima i Mondiali di ginnastica artistica
Flavia Saraiva era la donna più attesa nell’ottava suddivisione delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La brasiliana ha deciso di non cimentarsi nel concorso generale individuale e di concentrarsi sui suoi due attrezzi di punta in questa rassegna iridata in anno post-olimpico, riservata alle specialiste e che non prevede le gare a squadre. La 26enne, bronzo nel team event alle Olimpiadi di Parigi 2024 e agli ultimi Mondiali, ha selezionato la trave e il corpo libero per dare lustro al proprio Paese in assenza di Rebeca Andrade (argento all-around ai Giochi). La ribattezzata Flavinha ha sciorinato tutta la sua classe sui dieci centimetri, offrendo il tipo di esercizio a cui ci ha abituato nel corso della sua ormai lunga carriera: ha abbassato un po’ le difficoltà (5. 🔗 Leggi su Oasport.it
