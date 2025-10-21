Fiumicino non solo grandi aziende | la Zona Logistica Semplificata apre le porte anche all’imprenditoria locale

Fiumicino, 21 ottobre 2025 – La Zona Logistica Semplificata (Zls) del Lazio, con fulcro a Fiumicino, presentata ieri ( leggi qui ),  non è un’iniziativa esclusiva per le grandi imprese. È pensata per favorire l’intero tessuto produttivo, comprese le piccole e medie imprese (Pmi) che costituiscono la spina dorsale dell’economia regionale. Il suo obiettivo è creare un ambiente in cui aprire, ampliare o innovare un’attività diventi più semplice e conveniente, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Una leva per tutto il sistema produttivo. La Zls non è una zona franca o un’area doganale speciale, ma un insieme di agevolazioni e semplificazioni amministrative. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

