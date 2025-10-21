Fissate le date della Fiera di Santa Caterina
Si svolgerà in piazza Anna De Lauro Matera, dal 23 al 26 novembre, la Fiera di Santa Caterina, con inizio e chiusura vendita al pubblico 9-22. L'accesso in area fieristica per allocazione mezzi e banchi espositivi nei posteggi assegnati avverrà dalle 19 del giorno precedente, mentre lo sgombero. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Mondovì, torna "Peccati di Gola" con il nome delle origine, tutta a Breo e date fissate. ECCOLE. Città di Mondovì - facebook.com Vai su Facebook
Mandorlo in fiore 2026, fissate ed annunciate le date: ecco quando https://ift.tt/Atjqxey - X Vai su X
Fiera del Santissimo Crocifisso e Santa Cristina a Colli: dopo due anni tornano gli eventi - Si scaldano i motori della macchina organizzativa della fiera del Santissimo Crocifisso a Castel di Lama, che dopo due anni di stop, a causa della pandemia da Covid, quest ... ilrestodelcarlino.it scrive
700esima Fiera di Santa Caterina di Barbarano Mossano - La vicepresidente della Prima commissione consiliare, la consigliera regionale Chiara Luisetto (Pd), ha presentato oggi a palazzo Ferro Fini la ... Come scrive ansa.it
Fiera di Santa Lucia, un annullo filatelico speciale - In occasione della Fiera di Santa Lucia a Scorrano, il 13 dicembre Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, con bollo speciale e la dicitura “Capitale mondiale delle luminarie”, ... Secondo quotidianodipuglia.it