Fissate le date della Fiera di Santa Caterina

Si svolgerà in piazza Anna De Lauro Matera, dal 23 al 26 novembre, la Fiera di Santa Caterina, con inizio e chiusura vendita al pubblico 9-22. L'accesso in area fieristica per allocazione mezzi e banchi espositivi nei posteggi assegnati avverrà dalle 19 del giorno precedente, mentre lo sgombero. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

