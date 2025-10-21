Fisioterapia e riabilitazione per le patologie del pavimento pelvico | a Lioni esperti a confronto

“Patologie di interesse riabilitativo nell’ambito del pavimento pelvico”, è questo il titolo della due giorni convegnistica che si è tenuta a Lioni, in provincia di Avellino, presso la sala convegni della Ruit Hora.Il meeting organizzato dall’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Napoli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altre letture consigliate

"La riabilitazione non è solo curare un corpo, ma accompagnare una persona verso una nuova qualità di vita" Con queste parole, la Dott.ssa Stefania Guarini, Coordinatrice della Fisioterapia di Ospedali Privati Riuniti e di FISICO, il nuovo presidio ambul Vai su Facebook

Proposta per una Governance “valore-centrico” della Riabilitazione nelle Asl della Regione Sardegna - la Sardegna affronta un marcato invecchiamento demografico, un aumento di cronicità e disabilità, nonché l’esigenza di rafforzare i servizi territoriali secondo il DM 77/2022 e la Missione 6 del PNRR. Segnala quotidianosanita.it

Riabilitazione del pavimento pelvico – Di Nadia Clementi - Lo scorso mese di maggio vi abbiamo presentato tramite un’intervista al coordinatore territoriale dottor Mattia Salomon l’evoluzione dell’Associazione Italiana ... Secondo ladigetto.it

II Conference del Gis Fisioterapia e Riabilitazione del Pavimento Pelvico (GIS FRPP) - Si è svolta a Bologna nei giorni scorsi la seconda Conference del Gis Fisioterapia e Riabilitazione del Pavimento ... Secondo sardegnareporter.it