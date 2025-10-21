Fisco salari e pensioni | politiche da rifare

Ci saranno anche i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati e i giovani della provincia di Grosseto alla manifestazione nazionale indetta dalla Cgil per sabato a Roma, sotto lo slogan "La democrazia al lavoro". La Cgil ha annunciato la propria adesione, portando nella capitale "non solo le istanze generali contro le attuali politiche economiche del governo – dice Monica Pagni, segretaria provinciale del sindacato –, ma anche le specificità e le criticità del territorio maremmano". "Parliamo di oltre 98mila lavoratori e 63mila pensionati in provincia che subiscono ogni giorno le conseguenze dell’inflazione e di un sistema fiscale ingiusto – continua Pagni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Fisco, salari e pensioni: politiche da rifare"

Altre letture consigliate

CISL sulla nuova Manovra economica Daniela Fumarola (CISL) accoglie con prudenza la Manovra, riconoscendo segnali positivi su salari, produttività, famiglia e coesione territoriale, pur nei limiti del Patto di Stabilità. Salari e fisco Riduzione IRPEF dal 3 Vai su Facebook

Mio commento alla manovra. Bene la riduzione dell’Irpef, ma purtroppo non basta: la perdita di valore dei salari da recuperare è troppo grande per essere compensata da qualche punto di aliquota. Malissimo la norma sulla flat tax per aumenti contrattuali. - X Vai su X

Stop all'età pensionabile solo per i lavori usuranti, taglio Irpef e salari "più ricchi": cosa c'è nella manovra - Dalle pensioni al fisco, passando per il bonus mamme e il contributo alle banche: ecco le novità contenute nel Documento programmatico di bilanci ... Scrive today.it

Nuova rottamazione delle cartelle e stretta sul Fisco, ma rincaro su sigarette e pensioni - Il capitolo fiscale prevede un taglio dell’Irpef per il ceto medio da 2,8 miliardi, e 1,9 miliardi saranno destinati alla detassazione dei premi di produttività e dei turni festivi e notturni, per ... Secondo altarimini.it

Manovra, Meloni: "Priorità a famiglia, salari e sanità". Taglio dell'Irpef, pensioni e... Tutte le misure approvate. VIDEO - Per le pensioni minime "abbiamo previsto un incremento di 20 euro mensili, ricorderete le polemiche rispetto ai 6 euro dell'anno scorso che peraltro facevano riferimento all'indice di inflazione". Segnala affaritaliani.it