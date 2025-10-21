Fisco Agrigento maglia nera d’Italia per le Pmi

Agrigentonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agrigento si conferma la città italiana dove le piccole e medie imprese sostengono il carico fiscale più alto. Secondo il rapporto "Comune che vai fisco che trovi" di Cna Sicilia, le aziende dell’agrigentino affrontano un “Total Tax Rate” del 57,4%, superiore di 11,1 punti rispetto al capoluogo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

