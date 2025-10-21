Firenze tramvia e verde | nuova vita per piazza Beccaria
FIRENZE – Firenze si prepara a una profonda trasformazione urbana. Il passaggio dei binari della tramvia in piazza Beccaria porterà verde, pedonalità e vivibilità, spazi per la sosta, piste ciclabili, fontane e pavimentazione in pietra. La sindaca Sara Funaro e l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio hanno visitato il cantiere. È stato mostrato il mockup della pavimentazione, un campione in pietra destinato a illustrare il risultato finale alla Soprintendenza. “Piazza Beccaria sarà valorizzata, riportata alle idee originali del Poggi con più alberi e spazi pubblici”, ha spiegato la sindaca Funaro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuovi cantieri a Firenze in piazza Beccaria per la tramvia verso Bagno a Ripoli con le inevitabili ripercussioni sul traffico. Per la piazza previsto anche un importante progetto di riqualificazione che la restituirà ai fiorentini entro l'estate in una veste completamen - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, va avanti il nuovo ponte della tramvia che attraverserà l’Arno, "Completato entro giugno" - X Vai su X
Firenze, tramvia e verde: nuova vita per piazza Beccaria - Il passaggio dei binari della tramvia in piazza Beccaria porterà verde, pedonalità e vivibilità ... Da msn.com
Tramvia Firenze, iniziati i cantieri in piazza Beccaria: ecco come cambierà l’area - La tramvia come volano della riqualificazione urbana di Firenze: in piazza Beccaria il passaggio dei binari porterà in dote una profonda trasformazione dell’area. Segnala 055firenze.it
Firenze: alberi e fontane, come sarà la nuova piazza Beccaria. Quando finiscono i lavori - La conferenza stampa in loco della prima cittadina Sara Funaro per spiegare gli interventi. Scrive msn.com