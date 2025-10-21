Firenze tramvia e verde | nuova vita per piazza Beccaria

FIRENZE – Firenze si prepara a una profonda trasformazione urbana. Il passaggio dei binari della tramvia in piazza Beccaria porterà verde, pedonalità e vivibilità, spazi per la sosta, piste ciclabili, fontane e pavimentazione in pietra. La sindaca Sara Funaro e l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio hanno visitato il cantiere. È stato mostrato il mockup della pavimentazione, un campione in pietra destinato a illustrare il risultato finale alla Soprintendenza. “Piazza Beccaria sarà valorizzata, riportata alle idee originali del Poggi con più alberi e spazi pubblici”, ha spiegato la sindaca Funaro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it