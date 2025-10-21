Firenze ospita BTO 2025 | esperienze tecnologia e futuro del turismo

Corrieretoscano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – L’11 e il 12 novembre Firenze diventa il punto di riferimento per il turismo digitale, l’innovazione e la formazione con Bto – Be Travel Onlife. Al centro dell’edizione c’è il concetto di Cross-Travel, chiave per comprendere le trasformazioni del viaggio contemporaneo. Cross-Travel non è una semplice tendenza, ma un mindset competitivo. Interpreta i bisogni di un turista fluido, curioso e poco propenso a esperienze standardizzate. Il modello attraversa temi, destinazioni, strumenti e persone, integrando tecnologia, intelligenza artificiale e creatività. Dalla cross experience alla cross destination, dal cross media al cross food, il viaggio si ridefinisce. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

firenze ospita bto 2025BTO 2025, a Firenze il turismo del futuro: l’intelligenza umana incontra quella artificiale - Travel”, per raccontare un turismo sempre più ibrido, sostenibile e guidato dai dati ... Si legge su intoscana.it

firenze ospita bto 2025Bto Firenze, il turismo è “cross” - Be travel onlife, che si terrà a Firenze, Stazione Leopolda, l’11 e il 12 novembre ... Come scrive guidaviaggi.it

firenze ospita bto 2025BTO 2025, il turismo del futuro passa da Firenze - Alla Stazione Leopolda l’11 e 12 novembre esperti, imprese e istituzioni per raccontare un turismo più digitale, umano e sostenibile ... Lo riporta intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Ospita Bto 2025