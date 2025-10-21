Firenze morte di Luigi Zangheri | il cordoglio della sindaca Funaro

Firenzepost.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Docente all'università degli Studi di Firenze, coordinò il progetto per l’adeguamento funzionale del Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze morte di luigi zangheri il cordoglio della sindaca funaro

© Firenzepost.it - Firenze, morte di Luigi Zangheri: il cordoglio della sindaca Funaro

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Firenze Morte Luigi Zangheri