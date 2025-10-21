Firenze | bloccati con tirapugni accanto al Galilei di via di Scandicci Polizia chiamata dagli studenti che occupano l’istituto

Firenzepost.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di martedì 21 ottobre 2025, le Volanti di Via Zara sono intervenute presso l’Istituto Scolastico Gallileo Galilei in via di Scandicci per la segnalazione di un gruppo di ragazzi non iscritti alla scuola che si sarebbero introdotti all’interno della struttura L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze bloccati con tirapugni accanto al galilei di via di scandicci polizia chiamata dagli studenti che occupano l8217istituto

© Firenzepost.it - Firenze: bloccati con tirapugni accanto al Galilei di via di Scandicci. Polizia chiamata dagli studenti che occupano l’istituto

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Firenze Bloccati Tirapugni Accanto