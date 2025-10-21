Fiorentina l' Aia ammette | Su Gimenez non era rigore il Var non doveva intervenire VIDEO

Firenzetoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Fiorentina, terminata 2-1 in favore dei rossoneri, continua a far discutere. Al centro della polemica, il rigore concesso dall'arbitro Marinelli dopo on-field review su suggerimento dell'addetto al VAR Rosario Abisso alla squadra di Massimiliano Allegri nel finale di gara, a causa del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

