Fiorentina interviene Commisso | il presidente ha trovato questa soluzione per uscire dalla crisi E sulla posizione di Pioli non si hanno dubbi

Calcionews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorentina, il giorno dopo: compattezza e ripartenza per rialzarsi subito. E sulla posizione di Pioli Commisso non ha mai avuto dubbi Il day after, in casa Fiorentina, ha sempre un sapore amaro. Ma quando si tocca il fondo, l’unica strada possibile è quella della ripartenza. È con questo spirito che il gruppo viola si è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

