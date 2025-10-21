Se la prima puntata de La Pennicanza è andata come è andata, Fiorello si è ripreso alla grande con il secondo appuntamento. Infatti, ripresosi dall’indisposizione è arrivato in studio con Fabrizio Biggio e non ha risparmiato nessuno, da Carla Bruni a Stefano De Martino. La Pennicanza, seconda puntata: Fiorello si è ripreso. Puntuale come un orologio svizzero Fiorello si è presentato in studio con Fabrizio Biggio per condurre la seconda puntata de La Pennicanza, in onda da lunedì al venerdì su Rai Radio2 dalle 13.35 alle 14.30. Un riferimento al forfait della prima puntata non poteva mancare. Infatti, il 20 ottobre Fiorello avrebbe dovuto dare il via alla nuova stagione della Pennicanza e invece ha dato forfait a causa di un’indisposizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello si è ripreso e alla Pennicanza ci sono pure Carla Bruni e Stefano De Martino