Fiorello salta la prima della Pennicanza | Non sto bene resto a casa

361magazine.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri è iniziato il programma. Teso in studio, ma senza il suo protagonista. Fiorello non si è presentato a Viva Rai2! a causa di un’improvvisa indisposizione. «Non sto bene, sto a casa. Molto rumore per nulla. Ci ho provato, ma non va. Vediamo, forse domani», ha spiegato in collegamento telefonico. Nonostante l’assenza fisica, lo showman è riuscito a mantenere alto il ritmo del programma, trasformando l’imprevisto in un momento di ironia. Collegato da casa, ha scherzato sul blitz televisivo della vigilia, quando lui e Fabrizio Biggio avevano fatto irruzione su Rai1 subito dopo il Tg1, occupando per qualche minuto lo spazio di Cinque minuti di Bruno Vespa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Fiorello salta la prima della Pennicanza: «Non sto bene, resto a casa»

