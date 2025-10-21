Fiorello ironizza sul caso Sarkozy e Stefano De Martino

Prima puntata ‘a pieni giri’ de ‘La Pennicanza’: lo showman ironizza sul caso Sarkozy, Stefano De Martino e la festa di Radio3. Dopo il debutto (parziale) di ieri è partita oggi anche a pieni giri ‘La Pennicanza’, il nuovo programma radiofonico di Fiorello con Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Lo showman ha aperto subito le danze anche quest’anno con il solito tono imprevedibile e la sua ironia tagliente. Tra i momenti più esilaranti, la ‘telefonata’ alla (fake) Carla Bruni per commentare il caso di giornata: Sarkozy in carcere. “Mio marito è innocente – o come dite voi. l’ha fatta franc!”, si giustifica la ‘Bruni’ in un improbabile accento francese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorello ironizza sul caso Sarkozy e Stefano De Martino

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fiorello, colpito da un virus, salta la prima puntata de "La Pennicanza". E ironizza: "Quello che succede se provate a prendere il posto di Vespa". - facebook.com Vai su Facebook

“Mi hanno svaligiato casa e si sono portati via tutto anche dalle mensole. I premi tv no, quelli gli sono piaciuti e li hanno lasciati”: l’ironia di Fiorello - Dopo una meritata pausa, Fiorello ha ripreso ad apparire su Instagram assieme all’ormai inseparabile spalla Fabrizio Biggio. Lo riporta ilfattoquotidiano.it