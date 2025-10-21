Fiorello ' chiama' Carla Bruni | Mio marito arrestato? Volgari! Se lo sono inchiappetè' !
Dopo il debutto (parziale) di ieri è partita oggi anche a pieni giri "La Pennicanza", il nuovo programma radiofonico di Fiorello con Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Lo showman ha aperto subito le danze anche quest'anno con il solito tono imprevedibile e la sua ironia tagliente.Tra i momenti più. 🔗 Leggi su Today.it
