Fiorello alla riscossa la gag su Sarkozy e Carla Bruni è a luci rosse | Inc

Dopo il debutto (parziale) di ieri è partita oggi anche a pieni giri "La Pennicanza", il nuovo programma radiofonico di Fiorello con Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Lo showman ha aperto subito le danze anche quest'anno con il solito tono imprevedibile e la sua ironia tagliente. Tra i momenti più esilaranti, la 'telefonata' alla (fake?) Carla Bruni per commentare il caso di giornata: Sarkozy in carcere. "Mio marito è innocente — o come dite voi. l'ha fatta franc!", si giustifica la 'Bruni' in un improbabile accento francese. "Arrestato? Volgari! Noi diciamo 'se lo sono inchiappetè'! Non eravamo mano nella mano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
