Fiorano Modenese confermati i contributi per lo sport dei giovani | 14 mila euro alle famiglie nel 2025
Il Comune di Fiorano Modenese promuove la pratica sportiva come strumento di crescita, inclusione e benessere, per questo, anche nel 2025, ha stanziato € 14.345 da assegnare alle famiglie, per sostenere i costi di iscrizione dei figli a corsi o attività sportive.“Garantire a tutti i nostri. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
