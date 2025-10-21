Finto sequestro per vedere la figlia appena nata | due nei guai

Casertanews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno messo in scena un finto rapimento con tanto di video caricato sui social per convincere i familiari: il fine era quello di vedere la figlia di uno dei due appena nata. E’ la scoperta fatta dai arabinieri della Tenenza di Castel Volturno che hanno deferito in stato di libertà due uomini. 🔗 Leggi su Casertanews.it

