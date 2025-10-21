Finisce fuori strada con l' auto sulla E45 un morto e un ferito

Un uomo è morto in un sinistro stradale avvenuto sulla E45, tra le uscite di Terni nord e San Gemini sud.L'uomo viaggiava sulla sua autovettura in direzione nord, verso Perugia, quando per cause in corso di accertamento, è uscito di strada, finendo, dopo aver divelto il guard rail in un campo ai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

