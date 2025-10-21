Finisce fuori strada con l’auto automobilista ricoverato in ospedale in codice rosso Lo schianto ieri a Latina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Poco dopo le 10:30 di lunedì 20 ottobre, in via Apriliana, una Opel Meriva ha perso il controllo, ha sbandato ed è uscita di carreggiata, terminando la corsa contro alcuni pali a bordo strada. L’impatto è stato particolarmente violento e il veicolo ha riportato danni gravissimi alla parte anteriore. I soccorsi sul posto. L’allarme è scattato immediatamente: sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due occupanti, e gli agenti della Polizia Locale di Aprilia, impegnati nei rilievi di rito e nella gestione della viabilità. Le condizioni dei feriti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
