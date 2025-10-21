Fingono rapimento per scherzo ma i familiari ci credono | due denunciati per procurato allarme

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini di 19 e 44 anni avevano messo in scena un finto sequestro di persona e pubblicato il video sui social. I familiari ci hanno creduto, denunciando la scomparsa. Ma i carabinieri hanno scoperto tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

fingono rapimento scherzo familiariFingono rapimento per scherzo, ma i familiari ci credono: due denunciati per procurato allarme - Due uomini di 19 e 44 anni avevano messo in scena un finto sequestro di persona e pubblicato il video sui social ... Da fanpage.it

Aiuta un tiktoker che si finge cieco e vince 100mila dollari per la sua gentilezza. Poi viene rapito dai suoi stessi familiari – Video - Lo sa bene Curtis Dixon: l’uomo statunitense, infatti, è stato rapito dopo aver ricevuto oltre 100mila dollari da un influencer in cambio della sua ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fingono Rapimento Scherzo Familiari