Finge di pulirle i fornelli della cucina e le sottrae 1.000 euro | giovane incastrato

Finge di pulirle la canna fumaria, poi le ruba mille euro. E’ la vicenda ricostruita dai carabinieri di Codigoro che domenica hanno denunciato un 30enne (residente in una provincia limitrofa) con l’accusa di aver truffato una signora. Secondo quanto riportato dall’Arma, il fatto ha avuto inizio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

