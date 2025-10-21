Fine della democrazia
Tajani dice che “Il diritto internazionale conta ma fino a un certo punto”. Dunque, la democrazia è finita? Arturo Benni via email Gentile lettore, Tajani ha scattato una fotografia oscena ma reale. La democrazia non esiste più. Gasparri, di Forza Italia, ha vergato un disegno di legge che vieta di parlare di Israele nelle scuole e università, pena la galera. È l’equivalente delle leggi razziali, ma a ruoli invertiti. C’è libertà d’insulto invece per Russia, Cina. In Germania alle manifestazioni è proibito esibire bandiere palestinesi o la kefiah. Si va in galera se non si parla in tedesco o inglese (vietando così l’arabo). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
