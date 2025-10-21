finalmente una legge di bilancio che parla di lavoro scrive bonanni

Il governo Meloni sta per varare un bilancio che, per una volta, parla davvero di lavoro pur nelle ristrettezze della finanza pubblica. E lo fa in un Paese dove per anni si è preferito discutere di salari come si discute del tempo: con indignazione di facciata e senza mai affrontare le nuvole vere. L’Italia dei redditi stagnanti è figlia di una lunga stagione politica che ha usato la parola “salario” come un’arma elettorale, non come una politica pubblica. Oggi quella retorica mostra le sue crepe. Il centrosinistra, che pure ha governato per decenni, si è limitato a denunciare il divario tra i salari italiani e quelli europei, evitando di ammettere che le sue stesse scelte ne sono una delle cause. 🔗 Leggi su Formiche.net

