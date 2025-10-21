Fimer parte l’operazione rilancio Lavora a sette impianti in Puglia

Nuova conferma per il gruppo Fimer, uno dei principali produttori di soluzioni per le energie rinnovabili e in particolare di inverter per il fotovoltaico. Sarà il partner di EF Solare Italia, operatore di primo piano del settore su scala nazionale ed europea, per accelerare la transizione energetica in Puglia. L’intervento prevede la sostituzione completa del parco inverter con 59 unità di ultima generazione fornite proprio dall’azienda che ha uno stabilimento strategico a Terranuova Bracciolini, dove operano 270 persone tra produzione, ingegneria e servizi tecnici. Si tratta di un’operazione di partenariato significativa inserita nel percorso iniziato da EF l’anno passato per l’ammodernamento della dotazione impiantistica, che ha già interessato oltre 400 Megawatt di moduli e inverter, e consiste nel rinnovamento tecnologico di sette impianti fotovoltaici in provincia di Brindisi, per una potenza complessiva superiore a 6,4 Megawatt-picco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

