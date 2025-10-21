Filippo Turetta fuori dal carcere prima dei 50 anni? L’ergastolo l’appello e i permessi | cosa può ottenere già fra 8 anni

Open.online | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un processo di appello a Filippo Turetta potrebbe riconoscere le aggravanti della crudeltà e dello stalking, escluse dai giudici in primo grado, ma non aumentare gli anni della pena, che è già l’ergastolo. Semmai la corte potrebbe decidere per un periodo di isolamento diurno. Sarebbe un atto dal valore simbolico, per cui i legali che rappresentano la famiglia Cecchettin stanno insistendo e a cui lo stesso Turetta ha già comunicato di voler rinunciare. Non è chiaro se la procura generale di Venezia vorrà fare lo stesso, ritirando la richiesta già presentata per un processo di secondo grado in corte d’Assise d’Appello. 🔗 Leggi su Open.online

