Filippo Turetta ecco tra quanti anni potrà uscire dal carcere

Tvzap.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Filippo Turetta ha deciso di rinunciare all’appello contro la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane di 22 anni uccisa nel novembre 2023. Una mossa che ha sorpreso molti, compreso Gino Cecchettin, il padre della vittima. Ora spetta alla Procura generale di Venezia stabilire se confermare o meno la sentenza di primo grado. La domanda che ora si fanno in molti è: tra quanti anni potrà uscire dal carcere? Leggi anche: “Sicuramente morirà”. Sgarbi, quelle parole che fanno paura: perché lo dicono Turetta rinuncia all’appello: la decisione che spiazza tutti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

