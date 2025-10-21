Filippo Turetta ecco quando potrà lasciare il carcere
La decisione è arrivata all’improvviso: Filippo Turetta ha scelto di rinunciare all’appello contro la condanna all’ ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa di 22 anni uccisa nel novembre 2023. Una scelta che ha colto di sorpresa molti, compreso Gino Cecchettin, padre della vittima. Ora spetta alla Procura generale di Venezia decidere se confermare la sentenza o procedere con l’impugnazione. Ma la domanda resta: tra quanti anni Turetta potrà uscire dal carcere? Leggi anche: “Sicuramente morirà”. Sgarbi, quelle parole che fanno paura: perché lo dicono Turetta rinuncia all’appello: una decisione che sorprende tutti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
