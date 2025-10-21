Figlio morì di tumore a processo i genitori che lo curarono con fanghi e impacchi | Andate negli ospedali

Si è aperto a Vicenza, poi rinviato a gennaio, il processo a Luigi Gianello e Martina Binotto, accusati di omicidio con dolo eventuale per la morte del figlio 14 anni, malato di tumore, dopo essersi affidati al cosiddetto 'metodo Hamer'. I genitori, pentiti, oggi dicono: “Andate negli ospedali, non credete alle cure alternative”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggo. . È stata licenziata dopo aver scoperto di avere un tumore al seno. Questa è la denuncia resa nota dalla Cgil riguardo al caso di Rosaria Ferro, una donna di 55 anni, madre di un figlio di 18 anni, lavoratrice in somministrazione presso la Recuperator S. - facebook.com Vai su Facebook

Julio Sergio e il figlio Enzo morto di tumore: "Sono in piedi grazie allo psichiatra e alla fede" - X Vai su X

