Figlio dello chef Minguzzi ucciso in Turchia due minorenni condannati a 24 anni

Imolaoggi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il figlio 14enne dello chef Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar era stato accoltellato in un mercato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

figlio dello chef minguzzi ucciso in turchia due minorenni condannati a 24 anni

© Imolaoggi.it - Figlio dello chef Minguzzi ucciso in Turchia, due minorenni condannati a 24 anni

Approfondisci con queste news

figlio chef minguzzi uccisoOmicidio Minguzzi: i killer del figlio dello chef condannati al massimo della pena - L'omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, a gennaio 2025, aveva sconvolto l'opinione pubblica italiana e turca. Si legge su tg.la7.it

figlio chef minguzzi uccisoTurchia, ucciso figlio chef: 2 condanne - Condannati a 24 anni di carcere due 15enni per l'omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. Secondo rainews.it

figlio chef minguzzi uccisoOmicidio Mattia Minguzzi, il figlio dello chef italiano ucciso al mercato di Istanbul: decisa la massima pena per due minorenni - Il ragazzo era morto dopo due settimane di ricovero in terapia intensiva: cos'era successo ... Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Figlio Chef Minguzzi Ucciso