Figlio dello chef Minguzzi ucciso in Turchia due minorenni condannati a 24 anni
Il figlio 14enne dello chef Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar era stato accoltellato in un mercato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
la Repubblica. . Condanna a 24 anni di reclusione per "omicidio premeditato di minorenne" per i due imputati nel caso di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, morto a febbraio - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Gli assassini di #MattiaAhmetMinguzzi, 14 anni , condannati a 24 anni a #Istanbul. I colpevoli, identificati come U.B. e B.B., hanno 15 anni, e secondo i media locali hanno ricevuto la massima pena prevista. Il figlio dello #chef italiano Andrea #Ming - X Vai su X
Omicidio Minguzzi: i killer del figlio dello chef condannati al massimo della pena - L'omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, a gennaio 2025, aveva sconvolto l'opinione pubblica italiana e turca. Si legge su tg.la7.it
Turchia, ucciso figlio chef: 2 condanne - Condannati a 24 anni di carcere due 15enni per l'omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. Secondo rainews.it
Omicidio Mattia Minguzzi, il figlio dello chef italiano ucciso al mercato di Istanbul: decisa la massima pena per due minorenni - Il ragazzo era morto dopo due settimane di ricovero in terapia intensiva: cos'era successo ... Lo riporta today.it