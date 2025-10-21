Figli adottivi | a Grotte la presentazione del libro di Pascal Schembri
Il 24 ottobre alle 18:30, nella biblioteca comunale Martin Luther King di Grotte, si terrà la presentazione del libro “Figli adottivi. Un puzzle di emozioni” di Pascal Schembri. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Grotte, la Fidapa di Racalmuto e l’associazione Casa del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
