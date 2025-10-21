Figc online il Progress Report 2023-24 Gravina | Facciamo la nostra parte per un futuro sostenibile

La Federazione pubblica gli obiettivi centrati riguardo sostenibilità ambientale e sociale, dai carceri minorili alla Foresta Azzurra. Così il presidente: "Per il pianeta è la partita più importante, vogliamo giocarla al meglio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Figc, online il Progress Report 2023-24. Gravina: "Facciamo la nostra parte per un futuro sostenibile"

Online il -: i risultati che abbiamo raggiunto nei primi 18 mesi dal lancio della nostra Strategia di #Sostenibilità sociale e ambientale pubblicata a luglio 2023 #FIGC #Strategy #Sustainability - X Vai su X

Online il bando per partecipare alla 4ª Edizione del corso accreditato FIGC per diventare Direttore Sportivo! Dopo il successo della precedente edizione, con il 100% degli iscritti abilitato, torna il corso che ti permette di accedere all'esame di Coverciano. C - facebook.com Vai su Facebook

Figc in campo per la Sostenibilità Sociale e Ambientale - E' stato il capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon a mostrare in un video gli obiettivi centrati dalla FIGC nei primi 18 mesi dal lancio della sua Strategia di Sostenibilità. Scrive msn.com

Report Figc: boom del calcio femminile, crescono i ricavi, stadi vecchi ma con più spettatori - Il calcio si conferma una delle grandi passioni degli italiani, risultando lo sport più seguito, ma è anche un settore industriale rilevante nel Paese, con ricavi diretti che sfiorano i 7 miliardi e ... Scrive sportmediaset.mediaset.it

Calcio, il report Figc: “Dal settore un impatto sul Pil di oltre 11 miliardi di euro” - È arrivata la quattordicesima edizione del “Report Calcio”, il documento annuale realizzato dal Centro Studi Figc in collaborazione con Agenzia di ricerche e legislazione (Arel) e PwC Italia: in base ... tg24.sky.it scrive