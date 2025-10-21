Fiera di Santa Fausta a Frosinone i divieti di circolazione

In occasione della tradizionale Fiera di Santa Fausta, che si svolgerà domenica 26 ottobre 2025 nel quartiere Madonna della Neve, il Comune ha disposto importanti modifiche alla viabilità per garantire ordine, sicurezza e una migliore organizzazione dell’evento.Con ordinanza dirigenziale, è stato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

