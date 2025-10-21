Fiera del folpo 2025 a Noventa Padovana

Noventa Padovana si prepara ad accogliere, da giovedì 23 a martedì 28 ottobre 2025, una ricchissima edizione della Fiera del Folpo: sei giorni di festa con le storiche bettole, nuove aree tematiche, proposte gastronomiche eccezionali e sei serate musicali straordinarie. Un fil rouge di gusto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

