Fiera Campionaria 2025 | Bergamo celebra il territorio e gli Alpini
Bergamo – È stata presentata lunedì 20 ottobre, nella Sala Caravaggio del polo fieristico di via Lunga, la 46ª edizione della Fiera Campionaria di Bergamo, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre 2025. Un appuntamento che da quasi mezzo secolo racconta il volto produttivo, artigianale e commerciale della città, confermandosi come la fiera popolare più importante del territorio. “È la manifestazione che più di ogni altra rappresenta l’anima del commercio e dell’artigianato bergamasco – ha esordito il presidente di Promoberg Luciano Patelli –. La Campionaria ha cinquant’anni di storia e continua a essere un punto di riferimento per le imprese, non solo lombarde ma anche provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
