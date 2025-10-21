Ficurì i Scuzzulati di Piano Tavole a Cinisi la seconda edizione dell’evento che valorizza le eccellenze siciliane

Nel cuore di Cinisi torna “Ficurì – I Scuzzulati di Piano Tavole”, la seconda edizione di un evento unico dedicato alla valorizzazione delle eccellenze siciliane e, in particolare, al ficodindia di Cinisi, simbolo di tradizione, gusto e creatività. L’iniziativa, promossa dal Comune di Cinisi e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it