Fico e le liste rosso vergogna | fa il pieno di indagati E diventa virale il video dove insultava Cesaro video
Che Fico (Roberto) per un elettore di centrodestra, guardare la campagna elettorale del campo largo in Campania: c’è solo da prendere i pop corn e gustarsi i video del passato, oggi diventati virali. Memorabile quello in cui l’esponente grillino, oggi abbracciato alla causa del Pd e del centrosinistra. insultava pesantemente l’ex parlamentare di Forza Italia Luigi Cesaro. Senza alcun imbarazzo ha imbarcato in questa campagna elettorale Cesaro (figlio), accogliendolo tra i suoi candidati. Non è l’unica occasione imbarazzante per i pentastellati e raccapricciante per gli elettori di centrosinistra che avevano creduto alle promesse e ai proclami di Fico e degli esponenti M5s. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scopri altri approfondimenti
De Luca dopo il faccia a faccia con Fico ha toni più concilianti. Ma è il tema delle candidature nelle liste civiche ad agitare il centrosinistra campano. - facebook.com Vai su Facebook
LISTE PULITE, ROBERTO FICO: “LA DECISIONE SPETTA A ME”. PARTITI IN ATTESA DELLA SCELTA - X Vai su X
Regionali Campania, Fico presenta la sua lista: “Vera alternativa alla destra nazionale” - Roberto Fico, esponente del Movimento Cinque Stelle, ex Presidente della Camera e candidato alla presidenza della Regione Campania per le prossime elezioni ... Come scrive msn.com
Fico, liste? Saranno in numero adeguato ma non tantissime - "Non mi inchiodo al numero preciso di liste, però ci sarà un numero adeguato, certo non tantissime. Scrive notizie.tiscali.it
Roberto Fico lavora alle liste per le regionali: otto formazioni. No a partiti “bonsai”, sì alla società civile - Un’agenda che si sta riempiendo in queste ore: da quando, domenica pomeriggio, Roberto Fico è stato ufficializzato per la corsa alla Regione. Si legge su ilmattino.it