Fico e le liste rosso vergogna | fa il pieno di indagati E diventa virale il video dove insultava Cesaro video

Che Fico (Roberto) per un elettore di centrodestra, guardare la campagna elettorale del campo largo in Campania: c’è solo da prendere i pop corn e gustarsi i video del passato, oggi diventati virali. Memorabile quello in cui l’esponente grillino, oggi abbracciato alla causa del Pd e del centrosinistra. insultava pesantemente l’ex parlamentare di Forza Italia Luigi Cesaro. Senza alcun imbarazzo ha imbarcato in questa campagna elettorale Cesaro (figlio), accogliendolo tra i suoi candidati. Non è l’unica occasione imbarazzante per i pentastellati e raccapricciante per gli elettori di centrosinistra che avevano creduto alle promesse e ai proclami di Fico e degli esponenti M5s. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

