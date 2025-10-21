Fiamme dal tetto | paura nel centro del paese

Trentotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte di paura quella vissuta ieri, lunedì 20 ottobre, nel centro di Rablà, in Val Venosta, dove intorno alle 22:30 le fiamme hanno iniziato a dipanarsi nel tetto di una casa unifamiliare della cittadina altoatesina. A dare l’allarme sono stati gli abitanti che, parallelamente, hanno anche. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

