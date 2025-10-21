Feyenoord-Panathinaikos Europa League 23-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Quello tra Feyenoord e Panathinaikos è sicuramente uno dei match più interessanti nel programma del terzo turno del girone unico della UEFA Europa League. Si preannuncia una sfida particolarmente calda al De Kuip di Rotterdam, tra due squadre che cercano la svolta nel torneo. I padroni di casa del Feyenoord sono sorprendentemente in fondo alla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

