Festival del Sud | Domenico Nardo modera l’incontro con Pino Cinquegrana celebrata l’identità calabrese attraverso la cipolla di Tropea
Si è tenuto oggi, nella Sala Teatrino del Valentianum di Vibo Valentia, uno degli appuntamenti più significativi del Festival del Sud. Protagonista dell’incontro è stato l’antropologo Pino Cinquegrana, autore del volume “Oro Rosso di Calabria” edito da Libritalia, in dialogo con Domenico Nardo, che ha moderato e guidato la conversazione. L’evento ha offerto un intenso momento di riflessione sul valore simbolico e culturale della cipolla di Tropea, riconosciuta non solo come eccellenza gastronomica, ma come vero e proprio emblema identitario della Calabria, rappresentazione del lavoro, della tradizione e dell’orgoglio di un territorio che continua a raccontarsi attraverso i suoi prodotti e la sua gente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Festival della Sociologia. . All'Auditorium San Domenico, l'intervento di Barbara Strappato, Primo Dirigente della Polizia di Stato e Direttrice Prima Divisione del Servizio Postale e delle Comunicazioni. Nell'intervista al Festival della Sociologia ci parla della g - facebook.com Vai su Facebook
Il Nauna Festival torna il 23 e 24 ottobre a Nardò con due serate dedicate allo storico etnomusicologo statunitense Alan Lomax - Il Nauna Festival torna il 23 e 24 ottobre a Nardò con due serate dedicate allo storico etnomusicologo statunitense Alan Lomax (ingresso ... Come scrive corrieresalentino.it
Omicidio Marta Di Nardo: fermato il vicino di casa Domenico Livrieri - Milano, 21 ottobre 2023 – Durante la notte Domenico Livrieri è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Si legge su ilgiorno.it
Nardò, polemiche sul Festival: «troppo di destra» e adesso si smarca pure la Provincia - Il pd polemico per la rassegna letteraria finanziata con i fondi del comune NARDÒ - Da lagazzettadelmezzogiorno.it