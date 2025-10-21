Festival del Sud | Domenico Nardo modera l’incontro con Pino Cinquegrana celebrata l’identità calabrese attraverso la cipolla di Tropea

Si è tenuto oggi, nella Sala Teatrino del Valentianum di Vibo Valentia, uno degli appuntamenti più significativi del Festival del Sud. Protagonista dell’incontro è stato l’antropologo Pino Cinquegrana, autore del volume “Oro Rosso di Calabria” edito da Libritalia, in dialogo con Domenico Nardo, che ha moderato e guidato la conversazione. L’evento ha offerto un intenso momento di riflessione sul valore simbolico e culturale della cipolla di Tropea, riconosciuta non solo come eccellenza gastronomica, ma come vero e proprio emblema identitario della Calabria, rappresentazione del lavoro, della tradizione e dell’orgoglio di un territorio che continua a raccontarsi attraverso i suoi prodotti e la sua gente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

