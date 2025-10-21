Festival dei Popoli | il filo rosso del documentario tra memoria e attualità
Firenze, 21 ottobre 2025 - Ritorno al futuro. No, non è il cult firmato da Robert Zemeckis nel 1985 di cui si celebra in questi giorni il quarantesimo anniversario dall'uscita in sala, ma l'on the road della 66esima edizione del Festival dei Popoli: un viaggio nello spazio e nel tempo che attraversa memorie del passato e stretta attualità, terre remote e conflitti vicini, new wave degli anni Ottanta e arte contemporanea. Una galassia variegata di volti, oggetti e momenti diversi cuciti insieme dal filo rosso del documentario, che esplode nelle sue infinite possibilità espressive lungo dieci giorni - dal 1 al 9 novembre - di programmazione, tra proiezioni - oltre novanta film - retrospettive e ospiti internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
