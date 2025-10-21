Festa di Roma Monica Guerritore diventa Anna Magnani | TRAILER

Ildifforme.it | 21 ott 2025

Monica Guerritore debutta come regista alla Festa di Roma con un film dedicato ad Anna Magnani, ad interpretarla è la regista stessa. L'attrice ne dà una visione un po' diversa, più introspettiva: il racconto si base su una notte importante per la diva del Novecento, il 21 marzo 1956 L'articolo Festa di Roma, Monica Guerritore diventa Anna Magnani TRAILER proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

festa di roma monica guerritore diventa anna magnani trailer

© Ildifforme.it - Festa di Roma, Monica Guerritore diventa Anna Magnani | TRAILER

