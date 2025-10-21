Festa della Transumanza 2025 | in Val d' Aveto il giorno più atteso con sfilata mercatini e pranzo contadino
Santo Stefano d'Aveto si prepara ad accogliere la Transumanza, il tradizionale appuntamento che celebra il rientro della mandria dai pascoli alti dopo l’estate e che dunque segna il passaggio di stagione. Domenica 26 ottobre le vacche lasceranno i pascoli estivi passando per gli storici tratturi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In Diretta Marco Bertoli che ci parla di "Transumanza 2025" a Nebbiuno. Domenica 19 Ottobre grande Festa per il ritorno degli animali dagli alpeggi! - facebook.com Vai su Facebook
Transumanza in festa a Sonogno: oltre 500 persone celebrano la tradizione con la discesa delle mandrie e i sapori tipici della Valle Verzasca #Verzasca #sonogno - X Vai su X
Festa della Transumanza 2025: in Val d'Aveto il giorno più atteso con sfilata, mercatini e pranzo contadino - Pranzo del Contadino: polenta al sugo di funghi, asado con patate, formaggio S. Riporta genovatoday.it
22esima edizione della Festa della Transumanza di San Pietro in Gu - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Enoch Soranzo (FdI), ha presentato la 22esima edizione della Festa della ... Si legge su ansa.it
Comunicato Stampa: 22esima edizione della Festa della Transumanza di San Pietro in Gu - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Enoch Soranzo (FdI), ha ... Da iltempo.it