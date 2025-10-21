Festa della birra e delle castagne 2025

La Pro Loco di Moruzzo APS vi invita alla Festa della Birra e delle Castagne il 31 ottobre e il 2-8-9 novembre 2025 a Moruzzo nella nuova area festeggiamenti (zona canonica - Via della Canonica, 1 a Moruzzo).Vi aspettiamo con la birra dell'Oktoberfest, buona musica e i nostri piatti tipici. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondisci con queste news

Domenica tutti a Montevarchi per la Festa del Pollo 2025, Birra BVS alla spina Accademia del Pollo Ristorante Braceria La Vasca Via roma 7 Le Mura del Cassero Ristorante Daniele&Riccardo Tuttibuoni Slow Food Valdarno - facebook.com Vai su Facebook

Valle di Soffumbergo, chiude col botto la Festa delle Castagne: cresce l'attesa per l'ascesa in mongolfiera - Ultimo weekend per la Festa delle Castagne e del Miele di Castagno a Valle di Soffumbergo, tra escursioni, mongolfiere e sapori tipici friulani. Da nordest24.it

La Festa delle Castagne e del Miele incanta il Friuli: affluenza record, tutti i prossimi appuntamenti - Grande successo per la Festa delle Castagne e del Miele di Castagno a Valle di Soffumbergo: tra tradizione, sapori e natura. Segnala nordest24.it

Festa della Castagna 2025 di Agrate Brianza - Sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 si svolge ad Agrate Brianza (Monza e Brianza) la quarantaduesima Festa della castagna: l'appuntamento è in piazza Santa Maria, dove per due giorni si possono ... Si legge su mentelocale.it