Festa del Cinema di Roma Luisa Ranieri risplende con il look mannish azzurro
Dopo le dive internazionali, la Festa del Cinema di Roma s’illumina grazie all’eleganza di una star italiana: Luisa Ranieri. L’attrice partenopea è arrivata alla kermesse per presentare La Preside, nuova miniserie targata Rai di cui è protagonista, e per l’occasione ha fornito un’elegante rilettura dello stile mannish, rendendolo colorato come non mai. Il look mannish di Luisa Ranieri alla Festa di Roma. Che i completi dal sapore mannish siano sempre una scelta vincente lo hanno dimostrato moltissime dive nel corso degli anni. Tuttavia, se gran parte delle sue colleghe ha spesso puntato su colori scuri o gessati, Luisa Ranieri ha scelto tinte decisamente più vivaci: ospite alla Festa del Cinema di Roma per presentare la miniserie La Preside, l’attrice partenopea ha optato per un brillante color turchese. 🔗 Leggi su Dilei.it
